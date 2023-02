Banco de Portugal lança 61 avisos de sites financeiros ilegais

No ano passado, o Banco de Portugal lançou 61 avisos sobre entidades não autorizadas para conceder créditos ou para intermediar investimentos. Oito vezes mais do que em 2019, avança esta segunda-feira o Jornal de Notícias, que acrescenta que as coimas chegaram a 1,276 milhões de euros, nove vezes mais do que três anos antes.



A pandemia e a crise inflacionista insuflaram estes serviços à margem da lei, escreve ainda o JN. O número de queixas que chegam à Procuradoria-Geral da República tem vindo a crescer, mas há ainda serviços denunciados há meses pelo Banco de Portugal que se mantêm ativos na internet.



O BdP disse, ao JN, que a sua atuação para suspender ou bloquear estes sites é eficaz, "desde que exista um elemento de conexão com o território português".