Banco EuroBic reembolsa antecipadamente 94,5 milhões de dívida do ex-BPN

O banco refere que "esta amortização antecipada é efectuada sem qualquer perda para os clientes" e que com ela honra "todos os compromissos herdados aquando da compra do ex-BPN".

A operação foi autorizada pelo Banco de Portugal e o reembolso será feito em "3 de Abril, em conjunto com o pagamento de juros do último cupão".

O banco EuroBic adquiriu esta designação no ano passado, sendo o nome anterior banco BIC. O banco foi forçado a mudar a marca por poder ser confundida com a do banco BIG - Banco de Investimento Global.

O BIC comprou em 2012 o BPN por 40 milhões de euros, ficando com a rede comercial deste banco nacionalizado em 2008, era então ministro das Finanças Teixeira dos Santos.

O Banco BIC teve prejuízos de 22,7 milhões de euros em 2016, penalizado pelas imparidades registadas por causa da reestruturação da dívida da PT International Finance. Os resultados de 2017 ainda não são conhecidos.

O EuroBic tem os mesmos accionistas do banco BIC Angola, a empresária Isabel dos Santos e o luso-angolano Fernando Teles. O actual presidente executivo do banco é Teixeira dos Santos.