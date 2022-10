Bancos polacos arriscam falência devido a créditos em francos suíços, alerta regulador

O regulador financeiro polaco disse que os bancos da Polónia poderão acumular até 20,6 mil milhões de euros em provisões, o que segundo o chefe da organização financeira, Jacek Jastrzebski, representa um "risco sistémico" para a indústria, com vários credores em risco de falência.Esta semana, o Bank Milllennium, filial na Polónia do BCP, anunciou ter reforçado as provisões no terceiro trimestre para fazer frente aos processos judiciais em curso relacionados com os créditos na divisa suíça.As sucessivas sentenças por parte da UE têm prejudicado as avaliações dos credores já que as decisões, tanto dos tribunais polacos como da UE, favorecem os detentores de hipoteca. Um veredito contra os bancos permitiria aos clientes obterem empréstimos sem quaisquer juros."O Tribunal de Justiça da UE deve estar ciente das consequências da sua decisão para a sociedade", disse Jastrzebski aos repórteres em Varsóvia. "Acrescentar uma crise bancária à desaceleração económica terá um efeito muito negativo", acrescentou.Jastrzebski participará na audiência desta semana já que a sua opinião escrita foi rejeitada. O julgamento deverá ocorrer dentro de 6 até 12 meses e poderá afetar cerca de 400.000 clientes que usam o franco suíço, do quais mais de 100.000 clientes já processaram os seus bancos.