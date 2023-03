Banif Brasil vendido por 18 cêntimos até ao final de março

A venda do Banif Brasil deverá estar concretizada “até ao final do primeiro trimestre”. O comprador será o brasileiro Banco Master, que vai pagar o preço simbólico de um real (cerca de 18 cêntimos na taxa de câmbio de sexta-feira) para ficar com a operação brasileira do antigo Banif, garante a Comissão Liquidatária no relatório do quarto trimestre de 2022.





