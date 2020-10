BCP cria “almofada” para a crise mas mantém otimismo

Os lucros do banco liderado por Miguel Maya recuaram nos primeiros nove meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, devido a um novo reforço de provisões para responder à crise e a questões legais na Polónia.

BCP cria “almofada” para a crise mas mantém otimismo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.