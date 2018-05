BCP renova acordo de cooperação com chinês ICBC

O acordo de cooperação que o BCP mantinha com o Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) é agora renovado tendo em vista “novas oportunidades de negócio”, informa o banco português.

O acordo de cooperação entre o BCP e o chinês ICBC, em vigor desse 2010, foi esta sexta-feira renovado em Pequim. "Num futuro próximo, espera-se que surjam oportunidades de negócio em áreas como os pagamentos, no incremento de fluxos em RMB e EUR e assistência ao cliente para negócios", informa o BCP em comunicado. A instituição liderada por Nuno Amado prevê ainda "o estabelecimento de uma cooperação recíproca em termos de Empresas, Project Finance & Syndication, focada maioritariamente em Portugal, África e América Latina".





Esta informação surge num contexto em que o BCP admite o forte desejo de expansão para a Ásia, presente num dos documentos que será votado na assembleia-geral de 30 de Maio. "A par com a sua actividade europeia, o BCP opera igualmente em África (através do Millennium BIM em Moçambique e do Banco Millennium Atlântico, em Angola), estando a planear o desenvolvimento de novos locais de negócios e oportunidades na Ásia, particularmente na China, onde possui já uma sucursal em Macau e um escritório de representação", lê-se no documento.





O banco liderado por Nuno Amado revelou no início da semana um aumento de 70,8% nos lucros face ao período homólogo, que se situaram nos 85,6 milhões de euros no primeiro trimestre, acima da média de 77 milhões de euros estimados pelas onze casas de investimento que seguem o banco.