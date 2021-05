BCP tem 700 milhões de moratórias em risco

O crédito em moratória em risco de não ser pago aumentou 60 milhões face ao final de 2020. Mas Miguel Maya, CEO do BCP, afasta receios e diz que o banco está a falar diariamente com centenas de clientes e a encontrar a melhor solução com antecedência.

