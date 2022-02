Caixa chega a acordo com sindicatos e dá aumentos salariais de 0,9%

Os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos (CGD) vão receber um aumento salarial de 0,9% relativo a 2021 (pago de forma retroativa), valor que cresce ligeiramente para 0,92% em 2022.Os valores resultam do acordo alcançado entre a administração do banco público e os quatro sindicatos mais representativos dos funcionários: o STEC, o Mais Sindicato (ex-Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas), o Sindicato dos Bancários do Centro e o Sindicato dos Bancários do Norte.A revisão chega com um atraso lamentado pelas estruturas sindicais durante as negociações, e prevê um aumento médio ponderado de 0,9% em 2021. Este aumento será pago em fevereiro, de uma só vez e de forma retroativa.Para 2022 o aumento médio será quase igual: 0,92%.Em comunicado a Caixa sublinha que o acordo prevê também aumentos dos subsídios de apoio ao nascimento, de trabalhador-estudante e de estudo. O banco garante que estes valores "têm aumentos bastante acima da média". O banco informa também que para 2022, existe ainda um crescimento "muito expressivo no valor máximo do crédito habitação".A instituição liderada por Paulo Macedo considera que "a assinatura deste acordo torna a Caixa Geral de Depósitos na primeira e única instituição financeira nacional a fazer a revisão da tabela salarial e das cláusulas de expressão pecuniária, por 2 anos, tal como já havia sido feito para os anos de 2019 e 2020, também em janeiro".