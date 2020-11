Carrinhas da banca vão ter mesmos serviços que balcões

As agências móveis surgiram num período marcado pela polémica em torno do encerramento de balcões. O Banco de Portugal quer agora que estas soluções sobre rodas possam disponibilizar todas as operações bancárias.

