Cartões multibanco expirados já podem ser reciclados

Os cartões bancários podem ser reciclados. O Santander Portugal está a fazê-lo, convertendo-os em mobiliário urbano.E revela a forma como os cartões expirados podem chegar ao banco que os encaminha para a reciclagem.Há duas maneiras, explica o Santander Portugal em comunicado.Uma delas é colocá-los numa máquina automática (ATM, vulgo caixa multibanco) que os retém automaticamente. Mas há outra forma. O Santander garante que quando os clientes recebem a renovação do cartão é enviado, na mesma altura, um envelope RSF (sem custos para o cliente) no qual se pode colocar o cartão expirado para envio para o banco, seguindo as instruções indicadas. O cartão é enviado para um apartado da Contisystems, empresa à qual o Santander se associou "num projeto de reciclagem de cartões bancários expirados e capturados, com o objetivo de reduzir o seu impacto ambiental na sociedade".Depois de devolvidos, os cartões são recolhidos pela Contisystems e destruídos, originando estilha, material que é entregue na Extruplás, no Seixal, que utiliza a estilha, transformando-as em mobiliário urbano.O Santander Portugal acrescenta que "este processo de reciclagem, através do envio em envelope RSF, encontra-se ainda em fase de projeto-piloto, estando apenas disponíveis para cartões de débito".Acrescenta ainda que por cada quilo de cartões recolhidos a Contisystems plantará uma árvore, assegurando a sua gestão por cinco anos.