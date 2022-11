Centeno vê mais consolidação no setor da banca em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O governador do Banco de Portugal diz que é inevitável que haja uma consolidação adicional na banca do país. Em entrevista à Reuters, Mário Centeno sublinhou que o setor bancário "realizou progressos notáveis nos últimos anos, à medida que os bancos foram reforçando o seu capital e melhorando os perfis de risco, ao mesmo tempo que o crédito malparado [NPL] caiu para níveis praticamente em linha com a média europeia".

"Depois deste reforço, a consolidação do sistema bancário [em Portugal] e o robustecimento das suas instituições são absolutamente cruciais e é inevitável que o sistema, o mercado, enfrente isso", disse.

Em junho, o rácio do crédito malparado nos bancos portugueses estava em 3,4% dos empréstimos totais, contra 17,9% em meados de 2016.

"Embora esteja muito satifeito com a evolução, não podemos descansar. Temos de nos desafiar a nós mesmos", afirmou Centeno à Reuters.

Segundo o governador, "é importante que este amadurecimento ocorra com um contínuo processo de reforço das instituições em dimensão, capitalização e, sobretudo, na sua capacidade de responderem aos desafios da digitalização e ação climática, porque tudo isto passa pelos balanços dos bancos", salientou.