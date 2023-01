CEO do Banco de Fomento: “Temos a estrutura de gestão preparada para a missão do banco”

A CEO do Banco de Português de Fomento (BPF) garante que a equipa de gestão, liderada por ela própria e pela presidente do Conselho de Administração Celeste Hagatong, está "preparada para a missão do banco".A garantia foi dada por Ana Carvalho na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. A equipa, disse, será "capaz de responder a todas as solicitações e regulamentos e obrigações legais que nos competem, nomeadamente o controlo do Banco de Portugal, Inspeção Geral das Finanças e Tribunal de Contas. Estamos hoje preparados para responder a tudo isto", apontou.A CEO realçou alguns resultados obtidos nas últimas semanas: "Conseguimos disponibilizar a linha de apoio ao aumento aos custos de produção, que já tem entretanto 80 milhões de euros de operações candidatas". O banco "salvaguardou o financiamento necessário às conversões das linhas Covid que estavam pendentes", sublinhou.Além disso, o BPF "desbloqueou um tema que estava pendente relativamente aos contratos de garantia de Estado com Angola, que neste momento já está em vias de contratação".No Plano de Recuperação e Resiliência, o banco "num espaço de oito semanas" contratou 108 milhões de euros". "Há oito semanas", realçou, "não havia uma operação contratada".