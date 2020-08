CGD nomeia ex-presidente do Técnico como administrador não executivo

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) nomeou Arlindo Oliveira como administrador não executivo. A nomeação do professor catedrático do IST – Instituto Superior Técnico tem efeitos a partir de 4 agosto e serve para completar o atual mandato do banco estatal liderado por Paulo Macedo, de acordo com um comunicado enviado esta quinta-feira à CMVM.

"A Caixa Geral de Depósitos informa que por deliberação unânime por escrito do seu acionista único, de 5 de agosto de 2020, considerando a não oposição do Banco Central Europeu quanto à avaliação da adequação do membro do órgão de administração, foi eleito como membro não executivo do Conselho de Administração para completar o mandato de 2017-2020, o Senhor Professor Arlindo Manuel Limede de Oliveira com efeitos a partir de 04 de agosto de 2020", lê-se no documento.

O currículo de Arlindo Oliveira está ligado à área de Engenharia de Sistemas e Computadores, sendo mesmo considerado um dos maiores especialistas na área digital.

Licenciado em Engenharia pelo IST e doutorado pela universidade de Berkeley em 1994, nos últimos anos Arlindo Oliveira tem lecionado cadeiras em diversos cursos. Além disso, entre 2012 e 2019, liderou o Instituto Superior Técnico e desde 2009 que é o diretor do INESC – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores.



Com esta nomeação, Arlindo Oliveira junta-se, assim, ao conselho de administração da CGD liderado por Rui Vilar.