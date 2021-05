CGD reforça imparidades com 532 milhões em risco

Quase 9% do crédito da Caixa Geral de Depósitos abrangido pelas moratórias tinha elevado risco de incumprimento no final de março, um agravamento face ao que se verificava em dezembro do ano passado. O presidente do banco público não está “pessimista”.

