Clara Raposo e novos administradores do Banco de Portugal tomam posse na terça-feira

Os novos elementos da administração do Banco de Portugal vão tomar posse na próxima terça-feira, dia 29 de novembro, sabe o Negócios. A cerimónia será marcada para o meio-dia no Ministério das Finanças.Clara Raposo, presidente do ISEG Lisbon School of Economics, entrará para o lugar de vice-governadora. Mário Centeno passará assim a contar com dois "vice", já que Luís Máximo dos Santos é reconduzido no cargo.Para a administração entram ainda a economista Francisca Guedes de Oliveira (professora na Católica Porto Business School), a atual diretora do Departamento de Mercados do Banco de Portugal, Helena Adegas e Rui Pinto, vindo da administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e cujo mandato terminava este ano.Os novos elementos terão um mandato de cinco anos.De saída estão Luís Laginha de Sousa, que transita da administração do regulador da banca para a presidêcia da CMVM, e Ana Paula Serra.A equipa de gestão do supervisor bancário cresce assim de cinco para sete elementos.O equilíbrio de género não é atingido, mas fica próximo disso: até agora havia uma única mulher (Ana Paula Serra, que está de saída). A nova equipa de sete elementos contará com duas administradoras e uma vice-governadora.