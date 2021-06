CMVM quis pequenos acionistas do BES no Novo Banco

Segundo Carlos Tavares, o regulador dos mercados propôs que fosse dado um direito de preferência na subscrição de ações do Novo Banco a acionistas não qualificados e investidores em papel comercial do GES, com um desconto na subscrição.

