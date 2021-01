Cortez desmente Tamraz e só vende em bloco

Roger Tamraz quer entrar no capital do EuroBic. E garantiu ao Negócios já ter acordo para obter mais de 50% do banco, depois de ter chegado a um entendimento com Isabel dos Santos, com Sebastião Lavrador e com Luís Cortez dos Santos. Uma informação que este acionista desmente.

