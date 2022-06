Deloitte: “Nos próximos meses, vamos ver os bancos com resultados positivos”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No curto prazo, o aumento das taxas de juro do BCE vai melhorar a margem financeira dos bancos e, por essa via, os resultados das instituições, explica Miguel Morais, “partner” e líder de “risk advisory” da Deloitte, em entrevista ao Negócios.





Quais os principais desafios para os bancos neste contexto de inflação e subida de taxas?