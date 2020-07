Deutsche Bank regista maior ganho dos últimos oito anos no trading

Deutsche Bank reportou o maior resultado dos últimos oito anos referente ao segmento de "trading", que ganhou força nesta altura de pandemia e consequente confinamento, de acordo com os resultados apresentados pelo banco liderado por Christian Sewing.As receitas geradas pela compra e venda de títulos de dívida subiu 39% no segundo trimestre deste ano, face ao mesmo período do ano passado, ofuscando as fracas receitas oriundas da gestão de ativos e património.

As receitas provenientes de negociações de ações e obrigações conheceram uma subida de 73% no mesmo período. Isto significa que o Deutsche Bank registou o melhor trimestre no departamento de "trading" desde o terceiro trimestre de 2012."Esperamos uma normalização" do ambiente de negociação em bolsa, refere James von Moltke, o CFO do banco, numa entrevista concedida à Bloomberg TV, acrescentando que "o banco de investimento teve uma prestação forte na primeira metade deste ano essencialmente financiada peço impacto relacionado com a pandemia".Mesmo com um abrandamento esperado, o banco está a prever um ganho para o ano como um todo neste segmento muito superior aos anos anteriores.