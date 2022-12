Administrador financeiro deixa Novo Banco no final do ano

O administrador financeiro do Novo Banco, Leigh Bartlett, vai deixar o cargo no final do ano. O anúncio foi feito esta quinta-feira através de um comunicado enviado à CMVM. O banco revela que o pedido foi feito pelo responsável e deve-se a "razões pessoais"."O Novo Banco informa que o Conselho Geral e de Supervisão acordou com Leigh Bartlett, a seu pedido e por razões pessoais, a cessação das suas funções no Conselho de Administração Executivo, em que desempenhava o cargo de 'Chief Financial Officer', com efeitos a partir do dia 30 de dezembro de 2022", pode ler-se no documento.O banco anunciou ainda que no período entre o final do ano e a nova nomeação, o cargo vai ser desempenhado pelo presidente executivo, Mark Bourke. Os procedimentos com vista à sucessão de Bartlett vão ser anunciados "oportunamente, logo que concluído o processo"."Em nome do banco, faço questão em agradecer ao Leigh a sua dedicação e contributo para o Novo Banco e desejar-lhe o maior sucesso no seu futuro", afirmou o CEO.*Notícia atualizada para corrigir o cargo ocupado por Leigh Bartlett: é administrador financeiro e não diretor financeiro