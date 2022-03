“É muito bom para a sociedade que os bancos tenham lucros”, defende presidente da APB

"Uma das razões pelas quais hoje as comissões aparecem com maior peso é porque as taxas de juro estão muito baixas e, portanto, também a margem financeira, que historicamente era o grande fator da rentabilidade dos bancos", diz Vítor Bento.

