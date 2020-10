Em Portugal já se podem efetuar transferências imediatas a nível pan-europeu

Desde o dia 18 de setembro de 2018 que é possível realizar transferências imediatas entre bancos nacionais. Contudo, só a partir de hoje, dois anos depois, é que se tornam possíveis as transferências imediatas entre instituições financeiras europeias.





O sucesso da plataforma Instant Payments Solution da SIBS materializa-se nos resultados conseguidos desde o lançamento desta solução em 2018. Só no último ano, em Portugal foram realizadas mais de 5 milhões de transferências imediatas, o que representa cerca de 450 mil operações por mês, com um valor médio de cerca de 1.150 euros.





A funcionalidade agora lançada decorre da ligação da solução nacional ao TIPS – TARGET Instant Payment Settlement, o sistema disponibilizado pelo Eurosistema para a realização de transferências imediatas a nível pan-europeu. Atualmente, as instituições financeiras preparadas e para as quais será possível realizar estas operações estarão concentradas em sete países da zona SEPA (Espanha, Alemanha, França, Itália, Áustria, Letónia e Países Baixos). Espera-se, no entanto, "um gradual aumento de cobertura ao longo dos próximos meses, tanto ao nível das instituições participantes nestes e noutros mercados, como dos segmentos e canais em que o serviço é disponibilizado", salienta o Banco de Portugal.





O serviço está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e assegura que os fundos chegam às contas dos beneficiários em poucos segundos. Este sistema desenvolvido pela SIBS permite que Portugal se destaque entre os mercados da zona SEPA.