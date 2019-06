Filipe Pinhal: Sócrates e Constâncio deram a “bênção” ao assalto ao BCP

Filipe Pinhal, que foi afastado do BCP na luta de poder dentro da instituição financeira, diz que as mudanças na administração do banco privado só aconteceram porque tiveram o apoio do “triunvirato” José Sócrates, Teixeira dos Santos e Vítor Constâncio.