Fitch dá nota positiva ao Novo Banco

A agência de rating considera que o perfil da instituição apresenta melhorias significativas desde a venda à Lone Star e inicia cobertura do banco com nota no patamar “investment grade”.



Mark Bourke sucedeu a António Ramalho na presidência executiva do Novo Banco. Miguel Baltazar Hugo Neutel hugoneutel@negocios.pt 01 de Fevereiro de 2024 às 23:05







A Fitch atribuiu ao Novo Banco um "rating" no patamar de investimento, com uma nota de BBB- e perspetiva estável, informou a agência de rating e o banco em comunicados separados. É o início da cobertura da casa de notação financeira ao banco liderado por Mark Bourke.



