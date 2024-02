Fitch estreia cobertura do Novo Banco com "rating" no patamar de investimento

Partilhar artigo



A Fitch atribuiu ao Novo Banco um "rating" no patamar de investimento, com uma nota de BBB- e perspetiva estável, informou a agência de rating e o banco em comunicados separados. É o início da cobertura da casa de notação financeira ao Novo Banco.



"A classificação do Novo Banco reflete principalmente a evolução do modelo de negócio do banco, apoiado pelo desempenho retalho e comercial em Portugal e ní...