Governo inclui verba de 468,6 milhões para o Fundo de Resolução no OE

Estão "previstas as verbas de 468,6 milhões de euros para o Fundo de Resolução e 852,5 milhões de euros para Fundo de Resolução Europeu", lê-se na proposta do OE para 2021 que chegou esta segunda-feira ao Parlamento.



O Executivo tem sido pressionado pelo Bloco de Esquerda a não incluir uma verba para o fundo para, por sua vez, injetar no Novo Banco. Até agora, o banco já pediu perto de 2,9 mil milhões de euros de um total de 3,89 mil milhões no âmbito do mecanismo de capitalização contingente.



Como o Negócios avançou, o Executivo mostrou-se indisponível, durante as reuniões sobre o orçamento, para retirar esta verba.



