Governo reduz administração da Caixa. Alteração em vigor a partir do novo mandato

"A Caixa Geral de Depósitos informa que por deliberação unânime por escrito do seu acionista único, de 25 de janeiro de 2021, e considerando as avaliações e recomendações de supervisão sobre a estrutura da administração e da fiscalização em vigor na CGD, procedeu à adoção do modelo previsto na alínea b), do n.o 1 do artigo 278.o do Código das Sociedades Comerciais, composto por um conselho de administração, que compreende uma comissão de Auditoria, e revisor oficial de contas", refere o banco liderado por Paulo Macedo no comunicado.



poder contar com apenas 17 administradores, em vez do atual teto de 20, tal como foi avançado pelo Eco na semana passada.



Apesar de o conselho de administração atual ter apenas 16 membros desde 2016, o Executivo previne, com esta decisão, que o número volte a estender-se até aos 20.



Esta alteração, refere ainda a Caixa no comunicado enviado à CMVM, entrará em vigor com o novo mandato. "A presente deliberação produz efeitos com a designação dos membros do Conselho de Administração para o mandato 2021-2024 e após obtida a autorização prévia do Banco de Portugal", remata.



O novo mandato do conselho de administração já não vai contar com Rui Vilar, até agora "chairman", mas Paulo Macedo, CEO da CGD, já disse estar disponível para continuar mais quatro anos à frente do banco estatal.