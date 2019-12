Itália prepara-se para resgatar mais um banco

O Executivo italiano esteve reunido este domingo, aprovando a criação de um banco de investimento estatal que terá como missão focar-se na região mais a sul do país. O banco em causa será usado para resgatar um outro banco, revela a Bloomberg.

O Governo liderada por Giuseppe Conte aprovou no domingo à noite um decreto lei que permite a injeção de até 900 milhões de euros na entidade estatal Banca del Mezzogiorno-

Mediocredito Centrale, ou MCC.



Esta nova entidade, em conjunto do com fundo FITD e com outros potenciais investidores, vai fazer parte da reestruturação do Banca Popolare di Bari SCpa, um banco regional que já está sob gestão do Banco de Itália.

O Governo está "do lado dos clientes e dos funcionários do Banca Popolare di Bari", salientou o ministro das Finanças, Roberto Gualtieri, citado pela agência de informação americana. "Estamos a trabalhar para o realçar para benefício da economia de todo o sul" do país, realçou.