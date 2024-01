Julia Gu, nomeada pela Fosun, sai do "board" do BCP

Xiaoxu Gu, também conhecida por Julia Gu, irá abandonar o cargo de vogal não executiva do Conselho de Administração do BCP, informou esta sexta-feira o banco liderado por Miguel Maya.A administradora, indicada pela Fosun, maior acionista do BCP, apresentou esta sexta-feira a carta de renúncia que será efetiva a 29 de fevereiro.