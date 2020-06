O administrador do Banco de Portugal, Hélder Rosalino, admite que o aumento do limite já estava a ser estudado antes do Estado de Emergência.

O limite, admite, de 20 euros era já baixo. E os pagamentos com a tecnologia "contactless" dispararam em abril, aumentando 123%. Além disso, o pagamento médio com a tecnologia atingiu os 21 euros, acima do limite anterior.



Durante o Estado de Emergência, foi aconselhado aos utilizadores a opção de pagamento por "contactless" para evitar contactos com os terminais.

Durante o Estado de Emergência, o Governo determinou o aumento do limite de utilização por operação no "contactless" (utilização de cartões de pagamento sem ter de introduzir o código pessoal) de 20 euros para 50 euros.Hélder Rosalino, administrador do Banco de Portugal, em entrevista ao Negócios e Antena 1, no programa Conversa Capital, admite que o limite poderá tornar-se definitivo, estando a ser estudado pelo regulador com os operadores.