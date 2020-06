Limite de 50 euros para “contactless” pode tornar-se definitivo

A utilização da tecnologia de pagamento com cartão sem introdução do código pessoal (designada de “contactless”) mais do que duplicou na altura de confinamento. O Banco de Portugal admite a possibilidade de o limite de 50 euros para a sua utilização passar a ser permanente. Hélder Rosalino sustenta ser necessário o reforço da comunicação sobre este sistema de pagamento.