Lucro da Caixa Geral de Depósitos dispara mais de 40% para 987 milhões de euros

O lucro da Caixa Geral de Depósitos (CGD) disparou para 987 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma subida de mais de 40% face aos 692 milhões verificados em setembro de 2022.Daquele valor, 150 milhões foram obtidos na atividade internacional."É um conjunto de resultados relevante", considerou o presidente da Comissão Executiva do banco público.Com o lucro obtido entre Janeiro e Setembro, "a CGD consegue saldar os prejuízos que a Caixa teve no período de 2011 a 2016", realçou a CFO Paula Geada.O somatório de resultados desde esse ano alcança 391 milhões de euros, indo para terreno positivo pela primeira vez. No período da reestruturação associada à recapitalização, entre 2011 e 2016, o prejuízo somado foi de 3,84 mil milhões de euros.A Caixa conta entregar dividendos de 713 milhões de euros ao Estado relativos ao exercício de 2023, numa média de cerca de 2 milhões por dia. Já contando com esse valor, a instituição financeira contabiliza 1,68 mil milhões de euros de remuneração ao acionista. A este valor soma-se a amortização de duas emissões de dívida privada no valor de 500 milhões de euros cada, integrada também no processo de recapitalização. Contas feitas, faltam 825 milhões para que a totalidade da injeção de 3,5 mil milhões de euros seja saldada.O banco público renegociou 40 mil contratos de crédito à habitação até outubro. Destas, metade resultaram em reduções de spread, 12 mil foram convertidos de taxa variável para fixa (dos quais 97% para taxa fixa a dois anos).Foram ainda bonificados 3.400 contratos ao abrigo do apoio definido pelo Governo em Março.A CGD destaca ainda que está a receber 50 pedidos por dia no âmbito da nova medida que está em vigor desde o dia 2 e que prevê um "desconto" de 30% na Euribor.A instituição liderada por Paulo Macedo destaca também que mantém a liderança nos depósitos e nos créditos.Nos depósitos, cuja carteira cresceu de 68,8 mil milhões de euros para 69 mil milhões de euros, tem uma quota de 23,1%. A Caixa tem 31,4% das poupanças dos particulares e 14,5% dos depósitos de empresas.O volume de crédito a particulares subiu mais de 700 milhões de euros, atingindo 52,8 mil milhões de euros. No crédito, lidera na habitação com 23,3% dos empréstimos. A carteira de empréstimos a empresas teve uma subida residual, alcançando 19,8 mil milhões de euros.No total, a CGD tem uma quota de 17,8% dos créditos em Portugal.Em atualização