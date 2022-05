Lucro do Abanca sobe 13,2% para 81 milhões de euros

Leia Também Lucro do Abanca dispara para os 323 milhões em 2021

O Abanca teve lucros de 81,2 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, o que representa uma melhoria de 13,2% face ao mesmo período de 2021.A instituição financeira sediada na Galiza justifica o resultado com "a melhoria das receitas recorrentes (+4,3%), a redução das despesas operacionais e a contenção do custo do risco (0,17%)".O volume de negócios do banco aumentou em 9,4 mil milhões de euros, "com uma intensa captação de novos clientes": a base de clientes do banco cresceu 43,9%.O rácio de cobertura de "ativos duvidosos" está nos 84,5%. A rentabilidade atingiu 7,6%, com a margem financeira a melhorar 4,4% face ao período homólogo.