Lucro do Abanca dispara para os 323 milhões em 2021

O espanhol Abanca obteve um lucro de 323,3 milhões de euros em 2021, contra os 160 milhões contabilizados em 2020, num ano marcado pela a integração do Bankoa e a incorporação da atividade do Novobanco em Espanha.





A instituição com sede na região espanhola da Galiza, que também está presente em Portugal, informa em comunicado de imprensa que sustentou o seu resultado "no aumento das receitas recorrentes, com um crescimento de 6,2% da margem base". A margem recorrente subiu 33,1% para 241 milhões de euros.





O volume de negócios excedeu os 108.000 milhões de euros depois de registar um crescimento anual de 18,8%.





Leia Também Novo Banco fecha venda do negócio em Espanha ao Abanca

Durante o ano passado, a atividade ultrapassou os níveis pré-crise pandémica nas principais linhas de negócio: em comparação com 2019, as formalizações de crédito à habitação cresceram 40,9%, as formalizações de crédito a empresas e particulares 9,5%, as subscrições líquidas de fundos de investimento triplicaram e o volume gerido através do serviço de gestão discricionária de carteiras duplicou no exercício.





Em Portugal, "as formalizações de crédito à habitação foram 58% superiores ao objetivo e as captações de recursos fora do balanço ficaram 26% acima do esperado", indica o comunicado de imprensa.



Em matéria de solidez financeira, o banco registou um rácio Texas de 28,7% e uma cobertura de ativos de cobrança duvidosa de 85,3%. O rácio de capital total foi de 16,9% e o excedente sobre os requisitos regulatórios foi de 1.527 milhões de euros.





Leia Também Lucros do espanhol Abanca sobem 46% para 210 milhões de euros até setembro

O Abanca comprou a sucursal em Espanha do português Novobanco no princípio de abril, uma operação que reforçou o seu posicionamento na banca de particulares e fora da Galiza.





O Novobanco Espanha tinha 10 balcões localizados em centros urbanos em Espanha.





A aquisição da sucursal do Novobanco foi a sexta operação de integração que o Abanca realizou nos últimos anos: Banco Etcheverría em 2014, Popular Servicios Financieros em 2017, Deutsche Bank PCB em 2018, Banco Caixa Geral (filial da Caixa Geral de Depósitos em Espanha) em 2018 e Bankoa em 2020.