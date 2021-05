Lucro do BCP deverá subir 35% no primeiro trimestre. Ações ganham quase 30% em maio

Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o banco liderado por Miguel Maya poderá registar uma redução de 47% para os 58 milhões de euros, tendo em conta os números apresentados no mesmo período do ano passado.

que mede os ativos problemáticos de crédito e imobiliário

O BCP - Banco Comercial Português deverá apresentar uma subida homóloga de 35% no lucro líquido referente aos primeiros três meses deste ano para os 48 milhões de euros, vistos "como bons números" pelos analistas do CaixaBank/BPI, numa nota de previsão dos resultados.Em termos de EBITDA -Entre janeiro e março deste ano, no que às receitas diz respeito, o BCP deverá apresentar uma leve queda homóloga de 2% para os 584 milhões de euros, de acordo com os analistas em questão."Esperamos melhorias na qualidade das métricas dos ativos: os NPEs [] devem cair 4% e 6%, em termos trimestrais, no grupo geral e na unidade portuguesa, respetivamente, suportada pelas vendas e recuperações", pode ler-se na mesma nota.As ações do banco portugues têm disparado nas últimas semanas, em linha com o resto da banca europeia que tem aplaudido as subidas dos juros da dívida soberana dos países na Europa, à boleia dos receios em torno da inflação.Só nos mês de maio, as ações do banco liderado por Miguel Maya subiram 30% e estão agora a negociar em máximos de março do ano passado.