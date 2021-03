Miguel Maya: Moratórias são escudo de proteção contra bomba da covid

As moratórias "são um escudo de proteção contra a bomba que é a covid-19", declarou esta noite o presidente do BCP em entrevista à TVI24 e ao Eco.

Segundo Miguel Maya, tem sido criada a ideia errada de que as moratórias são "uma bomba relógio", algo que o deixa "estarrecido". São, sim, um escudo de proteção contra a bomba que é a covid, que é a pandemia, referiu.



"O que temos para proteger a economia da pandemia são dois escudos: as moratórias e os apoios do Estado", sublinhou.



"O erro que não podemos cometer é retirar a máscara enquanto a bomba química ainda está ativa. Só podemos retirar os apoios à economia quando a economia voltar a alguma normalidade, o que ainda não acontece". Se assim não for, "estamos a destruir capacidade produtiva e a atrasar o próprio processo de retoma", defendeu.



Em Portugal, o peso das moratórias é 20% do PIB "porque temos de garantir que permanece liquidez na economia. É este o ponto principal". "E das duas uma: ou pomos liquidez adicional, e aí é o Estado que tem de pôr liquidez adicional, ou evitamos que saia liquidez. Ora, de um lado está o Estado a conceder apoios e do outro está a banca, que tem tido um comportamento absolutamente exemplar nesta crise, a não descapitalizar as empresas e a permitir que as empresas permaneçam com esses fundos e tenham menores necessidades de financiamento".



Sobre a questão de saída do processo das moratórias, Miguel Maya considera que isso não é o mais importante agora. "Devemos é estar todos focados em como resolver o problema da pandemia para podermos relançar a economia".



"Eu defendo muito as moratórias enquanto a pandemia não estiver resolvida, sempre com um ponto que quero salientar: as moratórias têm de ter enquadramento regulatório ao nível do espaço onde os bancos hoje trabalham, que não é o mercado doméstico, é o mercado europeu. Por que se nós fizermos prolongamentos de moratórias que não tenham enquadramento regulamentar europeu, o que estamos a fazer é resolver os problemas hoje e criar um problema enorme nas empresas, porque vão ficar marcadas, estigmatizadas, e vamos importar um problema para o setor financeiro".



Por isso", defendo as moratórias até ao limite em que tenham enquadramento regulatório", sublinhou. "Acho muito importante que se aproveite, e nomeadamente com a presidência portuguesa [da UE], para sensibilizar as autoridades europeias para a importância de não retirar os apoios antes disso".



"Temos de preparar a economia para uma situação em que a pandemia se vai começar a dissipar a partir do final primeiro semestre. Mas não fica tudo resolvido", frisou.

Sobre o fim das moratórias, o banqueiro declarou na TVI24 que "o Millenium bcp vai tentar encontrar soluções cliente a cliente".

Miguel Maya disse preferir que nunca tivessem sido criadas moratórias privadas em Portugal, e sim apenas moratórias públicas.





(em atualização)