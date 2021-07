Moody's estreia avaliação do Crédito Agrícola com "rating" de "lixo"

A Caixa Central de Crédito Agrícola foi classificada com um rating de Ba1, o primeiro patamar de investimento especulativo, ou também designado "lixo", pela Moody's.Em comunicado, a instituição financeira refere que "recebeu notação de rating (Baseline Credit Assessment ou BCA) da Moody’s de nível Ba1"."A avaliação de rating, pela primeira vez atribuída à instituição, reflete a opinião de crédito em relação ao Grupo Crédito Agrícola que incorpora o mecanismo de solidariedade prevalecente entre as entidades que o constituem, designadamente as Caixas de Crédito Agrícola e Caixa Central"."A notação de rating Baseline Credit Assessment é complementada com a notação de depósitos Baa3 Outlook Estável/Prime-3 e notação de Counterparty Risk Rating (CRR) de Baa2/Prime-2", assinala o Crédito Agrícola.A notação dada pela Moody's "é um marco importante na afirmação do Grupo e resulta da solidez, rentabilidade e do reforço da qualidade dos ativos que tem vindo a ser implementada", refere Licínio Pina, presidente do Conselho de Administração do Grupo Crédito Agrícola, citado no comunicado.