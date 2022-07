Não cabe "à gestão do Novo Banco minimizar as chamadas de capital"

Leia Também Tribunal de Contas avisa que ajudas ao Novo Banco podem continuar para lá de 2021

O Novo Banco responde às conclusões do Tribunal de Contas assegurando que sempre "defendeu o interesse público" e que foi pela defesa desse mesmo interesse que assegurou "a sustentabilidade financeira da instituição".Em comunicado, o banco liderado por António Ramalho frisa que "o Novo Banco defendeu o interesse público com o cumprimento de um plano de reestruturação que levou já a cinco trimestres consecutivos de resultados positivos, garantindo assim a sustentabilidade financeira da instituição e afastando os riscos a este respeito identificados pelo Tribunal de Contas"."Por ser uma instituição singular, o interesse público tem vindo a ser definido pelas autoridades públicas competentes, a que acresce o interesse público decorrente da lei, que fixa, no caso da atividade bancária, objetivos fiduciários de elevada exigência, não cabendo, portanto, à gestão do Novo Banco minimizar as chamadas de capital nos moldes a que o Tribunal de Contas se refere", lê-se no comunicado.Para a equipa liderada por António Ramalho "o interesse público subjacente à venda do Novo Banco e a consequente cessação do seu estatuto de banco de transição determinaram a consideração do Acordo de Capital Contingente como um elemento essencial para assegurar a viabilidade do Novo Banco enquanto mecanismo de proteção das perdas acumuladas em ativos específicos, limitado ao mínimo para repor os rácios de capital nos níveis exigidos definidos contratualmente".A instituição financeira destaca ainda que foi alvo de "28 auditorias especiais" e "que nem uma vez foi dada nota de qualquer incumprimento das normas de gestão acordadas com a Comissão Europeia, nem de qualquer desconformidade com a lei".O banco frisa ainda que "está a analisar as recomendações que lhe foram dirigidas pelo Tribunal de Contas, tendo presente o momento da concessão dos créditos que originaram as perdas em questão". E lembra que o Novo Banco "é um banco privado, operando num mercado regulado à escala europeia, adstrito à prossecução do seu objeto social, defendendo e salvaguardando os interesses dos seus depositantes e demais clientes e a defesa dos seus trabalhadores, credores, acionistas e demais stakeholders, em obediência aos seus deveres fiduciários previstos na legislação bancária europeia e nacional".