Novo Banco poupa 20 milhões de euros com reembolso antecipado de dívida de 300 milhões

O Novo Banco decidiu antecipar o reembolso de 300 milhões de euros de dívida sénior, anunciou a instituição em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. A operação permite uma poupança de 20 milhões de euros em juros."O Novo Banco informa que, no seguimento da autorização recebida pelo Single Resolution Board, tomou a decisão de reembolso antecipado da emissão de 300 milhões de euros", escreve o banco liderado por Mark Bourke.As obrigações em questão pagavam uma taxa de 3,5% e tinham maturidade em 2024. As condições da emissão determinavam que se o banco nada fizesse, aquela taxa mais do que duplicaria. Com esta operação, a instituição financeira evita esse agravamento, poupando 20 milhões de euros.O reembolso antecipado terá efeito em 23 de julho de 2023, "em conformidade com os termos e condições das obrigações que constam do prospeto datado de 20 de julho de 2021 relativamente a essas obrigações".O CFO do Novo Banco, Benjamin Dickgiesser, diz ao Negócios que "o reembolso sem substituição destes 300 milhões de euros de obrigações denota uma forte geração de capital do negócio do Novo Banco" e segue-se à recente emissão de dívida subordinada no valor de 500 milhões de euros depois da procura ter triplicado a oferta, o que levou a instituição a aumentar em 100 milhões de euros o valor total dos títulos.