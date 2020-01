O Novo Banco requereu a declaração de insolvência da Totalpart, uma sociedade que gere unidades do Grupo Moniz da Maia, para recuperar quase 375 milhões de euros.Segundo escreve o Jornal de Notícias na sua edição desta quarta-feira, 29 de janeiro, esse montante é relativo a empréstimos concedidos pelo BES em 2009 e 2011 (que aceitou ações de valor quase nulo como garantias do empresário Moniz da Maia) e que não foram pagos.A ação está a ser julgada no Tribunal Comercial de Lisboa, mas perante a dissipação do património do grupo, dificilmente será possível recuperar mais do que um conjunto de terrenos em Benavente, acrescenta o jornal.