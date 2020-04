Os apoios às empresas para garantir liquidez para o pagamento dos salários permitiu ao Novobanco fechar março sem que o crédito vencido na habitação e consumo aumentasse, indica o presidente e CEO da instituição financeira.

Num "tweet" publicado na sua conta pessoal este domingo, António Ramalho, refere ainda que o crédito vencido nas empresas também sofreu um efeito "marginal".

"No Novobanco só o que se mede existe. Apostámos na operacionalização do suporte aos salários de Março apoiando as empresas. Resultado: crédito vencido manteve-se inalterado na habitação e consumo. Nas empresas teve efeito marginal. Resultado: Março ganho, agora vamos ao trimestre", escreveu na rede social António Ramalho.



A banca portuguesa está a conceder moratórias de seis meses nos créditos à habitação das famílias e nos créditos às empresas devido à pandemia da covid-19.