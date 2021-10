Número de portugueses com conta bancária digital deve "dobrar" até 2026

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A adesão aos bancos digitais deve registar um crescimento considerável em Portugal nos próximos cinco anos, com um relatório do Finder a apontar que deve mesmo "duplicar".





Segundo o estudo, que conta com uma amostra de 41.654 pessoas em 30 países, atualmente, 14% dos portugueses têm atualmente uma conta bancária online e outros tantos planeiam abrir uma até 2026.





Portugal ocupa atualmente o 19.º lugar no "ranking" de adoção dos bancos digitais, mas um aumento de 14 pontos percentuais fará com que ultrapasse países como a Noruega e a Itália, escalando até à 15.ª posição.





Elizabeth Barry, editora global especialista em fintechs do Finder, diz mesmo que a adoção dos bancos digitais em Portugal deverá crescer mais rapidamente do que a média global e do que a maioria dos países europeus.





"Prevemos um aumento médio de 11 pontos percentuais nos 30 países incluídos no estudo", o que "faz com que o crescimento de 14 pontos percentuais previsto em Portugal seja muito superior à média global", refere, numa declaração citada num comunicado enviado às redações.





Um resultado que Elizabeth Barry diz não surpreender: "Portugal está a ganhar a reputação de ser uma nação ‘amiga’ das criptomoedas, uma vez que não tributa as moedas digitais".





Além disso, reforça, "as estatísticas oficiais mostram que a população portuguesa está a crescer e é possível que isso se deva, em parte, à atitude do país em relação às criptomoedas".





"É provável que muitos dos que usam criptomoedas também utilizem serviços bancários digitais, por isso faz sentido que vejamos uma percentagem maior de utilização de bancos digitais em Portugal do que nas nações vizinhas, Espanha e França", conclui.