"O Governo não deve regular todo o mercado", avisa CEO do Santander

O CEO do Santander defende que "o Governo não deve regular todo o mercado" e que o apoio do Estado "deve ser dirigido a pessoas que realmente necessitam".O ministro das Finanças, Fernando Medina, tinha adiantado, em entrevista ao Público, que, em conjunto com os bancos e o Banco de Portugal, estava a ser equacionada a hipótese de se alargar "significativamente" a oferta de regimes de taxa fixa. Uma proposta que o ministro das Finanças deverá fazer em setembro.

Leia Também Santander lucra mais 38% em Portugal

E em conferência de imprensa para apresentar os resultados do semestre, esta sexta-feira de manhã, Pedro Castro e Almeida esclarece que as conversas têm tido lugar entre o ministério liderado por Medina, a Associação Portuguesa de Bancos e o Banco de Portugal, considerando ser "muito importante" que haja essas "conversas a três".As declarações de Castro Almeida foram feitas durante a apresentação de resultados do Santander, que registou no primeiro semestre um lucro de 334 milhões de euros, uma subida de 38,3% face aos 241,1 milhões do período homólogo.Os resultados foram impulsionados pela margem financeira (diferença entre os juros cobrados pelos empréstimos concedidos e os juros pagos aos depositantes), que subiu 58,4% para 586 milhões de euros no espaço de um ano.Ao contrário da margem financeira, as comissões líquidas deram um menor contributo para os lucros do que no mesmo período do ano passado, tendo caído 3,5% para 231,2 milhões.