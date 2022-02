Pandemia mudou hábitos: consumidores pagam mais com cartão

A pandemia mudou os hábitos de pagamento dos consumidores em Portugal. A conclusão é do Banco de Portugal, que deu conta de uma recuperação do nível de pagamentos com cartão, seja presencial ou online, enquanto os levantamentos em numerário continuam aquém."A pandemia alterou a forma como fazemos pagamentos", assinala o Banco de Portugal, num comunicado enviado às redações. "As marcas mais evidentes da alteração dos hábitos de pagamento dos portugueses são a escolha de instrumentos de pagamento eletrónicos, em detrimento dos que são baseados em papel, uma maior preferência por compras presenciais e online com cartão e o maior recurso à tecnologia contactless", acrescenta.

Os dados referentes aos pagamentos mostram bem esta mudança. No ano passado, as operações de compra aumentaram 9,2%, já em comparação com 2019. Foram feitas mais 125,5 milhões de transações do que no último ano pré-pandemia. Mas os levantamentos em numerário caíram 20,2%: foram realizadas menos 90,7 milhões de operações.



Em valor verifica-se a mesma tendência: foram levantados menos 2,8 mil milhões de euros em numerário quando comparado com 2019. Mas as compras com cartão cresceram 8%, o equivalente a mais 4,1 mil milhões de euros gastos.



O valor médio dos levantamentos também mudou: passou para 78,8 euros, uma subida de 13,9% face a 2019, o que sugere que apesar de ter caído o número de levantamentos e o valor total levantado, foram feitos levantamentos unitários de montantes superior.



Em termos globais, o Banco de Portugal assinala que 2021 ficou marcado pelo "retomar da tendência de crescimento dos pagamentos em retalho", depois da interrupção vivida em 2020, por causa da pandemia. No ano passado foram efetuados 3,1 mil milhões de pagamentos, no valor de 564,3 mil milhões de euros, uma subida de 13,7% e 12,5% face a 2020, respetivamente. Comparando com 2019, as subidas foram já de 3,3% no número de pagamentos, e de 7,9% em valor.



Contactless ganha terreno



Os dados do Banco de Portugal mostram que a adesão ao contactless tem sido crescente. No final de 2019, esta tecnologia estava menos divulgada e representava menos de 10% das operações concretizadas nos terminais de pagamento.



Em abril de 2020, quando a pandemia estalou, o contacless passou a representar 20% das compras. Mas no final de 2021 já valia 40% dos pagamentos realizados com cartões nacionais e estrangeiros em Portugal.



A contribuir para a maior utilização desta tecnologia estará a sua maior disponibilização e o alargamento do limite máximo das compras para 50 euros, adianta o Banco de Portugal.