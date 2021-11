Pedro Castro e Almeida reconduzido à frente do Santander Portugal

Pedro Castro e Almeida vai continuar à frente da comissão executiva do Santander Portugal, num mandato que irá durar até 2024. A confirmação chegou esta terça-feira através da instituição financeira.

"A Assembleia Geral de Acionistas hoje reunida aprovou os novos órgãos sociais do Banco Santander Totta para o triénio 2022-2024", refere o banco num comunicado divulgado esta terça-feira, 23 de novembro.



De acordo com o comunicado da instituição financeira, "a entrada em funções dos novos membros dos órgãos sociais agora eleitos está dependente da avaliação do Banco Central Europeu, no âmbito do processo fit & proper (adequação e avaliação)".



A equipa executiva, liderada por Pedro Castro e Almeida, conta com Manuel Preto, Amílcar Lourenço, Isabel Guerreiro, Miguel Belo de Carvalho e Ricardo Jorge.Inês Oom de Sousa, até agora na comissão executiva, vai liderar a fundação criada pelo Santander Portugal paraJosé Carlos Sítima continua como presidente do conselho de administração do banco. O gestor assumiu este cargo após a morte de António Vieira Monteiro por covid-19, nos primeiros meses do ano passado.Apesar de os administradores já terem o "ok" da assembleia geral de acionistas, fica a faltar a aprovação do regulador bancário europeu.