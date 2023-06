Portugal é dos mais atingidos da UE por fuga de depósitos

Os bancos portugueses e espanhóis foram os que registaram a maior saída de poupanças dos depósitos de particulares no primeiro trimestre do ano, revela uma análise da DBRS. São também dos que mais dependem do dinheiro das famílias para o seu financiamento.

Portugal é dos mais atingidos da UE por fuga de depósitos









