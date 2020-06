Portugal tem de “apanhar o comboio” da inovação nos meios de pagamento

Há uma revolução digital em curso. Um movimento que chegou ao setor financeiro e que acabou por acelerar ainda mais com a chegada da pandemia a todos os cantos do mundo. Para os responsáveis da Easypay e da Visa, esta é a oportunidade para Portugal “apanhar o comboio” da inovação, nomeadamente nos pagamentos com cartões, de maneira a responder às novas necessidades dos consumidores.