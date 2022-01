Presidente da maior seguradora da China investigado por corrupção

O presidente da maior seguradora na China está a ser investigado pela comissão anticorrupção do Partido Comunista, anunciou hoje a agência em comunicado, com o Governo a manter uma campanha anticorrupção e uma limpeza do setor financeiro do país.

Wang Bin está a ser investigado por suspeita de "graves violações de disciplina e da lei", refere a Comissão Central de Inspeção Disciplinar, num curto comunicado hoje emitido, citado pela AFP que observa que este tipo de linguagem indicia, geralmente, acusação de corrupção iminente.

O comunicado de imprensa não avança mais detalhes.

Wang Bin é presidente da China Life Insurance, cotada nas bolsas de Xangai, Hong Kong e Nova Iorque. Em outubro, a empresa reportou uma queda de 54% nos lucros do terceiro trimestre.

As ações das seguradoras foram penalizadas por receios relativamente ao setor imobiliário chinês e segundo a Bloomberg, estão também a enfrentar a diminuição do número de novos negócios e a desaceleração da economia chinesa.