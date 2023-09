Santander "diversifica fontes" e financia-se em 850 milhões. Procura excedeu oferta em 50%

O Santander lançou nesta segunda-feira uma operação de financiamento de 850 milhões de euros através de obrigações a três anos com uma taxa de cupão de 3,75%."A procura atingiu 1,25 mil milhões de euros", diz ao Negócios fonte oficial do Totta. O valor é quase 50% superior aos 850 milhões pretendidos pela instituição financeira liderada por Pedro Castro e Almeida.As obrigações são garantidas por créditos hipotecários, têm uma maturidade de três anos e vão pagar uma taxa de cupão de 3,75%.A mesma fonte confirma que o objetivo da operação foi "diversificar fontes", face ao aumento das taxas de juro do Banco Central Europeu.A generalidade dos bancos do sistema financeiro nacional e europeu têm beneficiado da subida dos juros, que impulsiona a margem financeira (diferença entre os juros pagos nos depósitos e cobrados nos créditos).De janeiro a junho de 2023 a margem financeira do Santander disparou 58,4% para 586 milhões de euros face ao período homólogo. O CEO do banco reconheceu, na apresentação de resultados que esse foi "o grande 'driver'" para o lucro de 334 milhões de euros no primeiro semestre do ano, um crescimento de 38,3% face aos 241,1 milhões do mesmo período de 2022.