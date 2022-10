Santander fecha banco na Madeira após perder 25 milhões

O grupo Santander fechou o Banco Madesant, o banco de investimento na Zona Franca da Madeira, depois de ter acumulado prejuízos de 25 milhões de euros desde 2017, avança esta terça-feira o jornal digital Eco Os três principais negócios do banco (concessão de crédito, negociação por conta própria e gestão de carteiras por conta de outrem) estavam a definhar "progressivamente" por diferentes razões, o que levou o grupo a avançar com um processo ordenado de dissolução e liquidação.As dificuldades do Banco Madesant, detido a 100% pela sociedade Aljardi SGPS, inserida no grupo Santander, agravaram-se em 2021, tendo a operação de liquidação sido consolidada o mês passado. O Eco tentou perceber, junto do Banco de Portugal, quais as implicações deste fecho, mas não obteve resposta.